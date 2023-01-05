Праздник понравился всем участникам

Новогоднее шоу для детей из Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР прошло в Краснодаре. Подарки вручил ребятам Дед мороз из Великого Устюга.

Отмечается, что представление «Зимняя связка» прошло для семей из новых субъектов Российской Федерации. Это дети, которые переехали на Кубани.

- Вместе с детьми водили хороводы белый медведь, Дед Мороз, Снегурочка, зайчик и другие новогодние персонажи, – рассказали «КП» – Кубань» в «Молодой Гвардии».

Также ребят ждали конкурсы и подарки от Деда Мороза из Великого Устюга.