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НовостиОбщество5 января 2023 12:40

Новогоднее шоу для детей из Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР прошло в Краснодаре

Подарки вручил ребятам Дед мороз из Великого Устюга
Мирослав ВАСИЛЕВСКИЙ
Праздник понравился всем участникам

Праздник понравился всем участникам

Новогоднее шоу для детей из Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР прошло в Краснодаре. Подарки вручил ребятам Дед мороз из Великого Устюга.

Отмечается, что представление «Зимняя связка» прошло для семей из новых субъектов Российской Федерации. Это дети, которые переехали на Кубани.

- Вместе с детьми водили хороводы белый медведь, Дед Мороз, Снегурочка, зайчик и другие новогодние персонажи, – рассказали «КП» – Кубань» в «Молодой Гвардии».

Также ребят ждали конкурсы и подарки от Деда Мороза из Великого Устюга.