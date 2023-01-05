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НовостиОбщество5 января 2023 12:46

36 зимних пляжей работают в Сочи во время новогодних каникулах

Они обозначены специальным желтым флагом
Алексей ГУК
Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

36 зимних пляжей работают в Сочи во время новогодних каникулах. Они обозначены специальным желтым флагом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Отмечается, что зоны отдыха оборудованы на набережных Центрального района, Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское.

- На зимних пляжах созданы комфортные условия для отдыха, проведения досуга, занятий спортом, - подчеркнул директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

Отметим, что на пляжах оборудованы фуд-корты. Они работают круглый год.