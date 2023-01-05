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НовостиОбщество5 января 2023 12:58

Мокрый снег и гололед ожидаются в Сочи

Непогода надвигается на курорт
Алексей ГУК
Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

Мокрый снег и гололед ожидаются в Сочи. Непогода надвигается на курорт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Отмечается, что в ближайшие сутки на город обрушатся дожди. Также возможные грозы.

- В предгорьях сильный дождь, переходящий в мокрый снег, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, – добавили в мэрии.

Также на курорте ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 20 м/с. В течение дня жителей и гостей курорта дополнительно оповестят о непогоде. Для этого на дороги выйдут специальные автомобили с громкоговорителями.