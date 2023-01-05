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15 объектов образования появятся в Сочи в 2023 году. Они распахнут двери в разных районах курорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что в 2022 году объем финансирование строительной отрасли в Сочи составил 7,2 млрд рублей. Это в два раза больше, чем было в 2021-м.

- Направлено более 60 заявок в профильные органы Краснодарского края для включения мероприятий в региональные государственные программы, уже одобрено финансирование до 2025 года в размере 39 миллиардов рублей, – отметил директор департамента строительства администрации Сочи Александр Евсюков.

Отмечается, что профильный департамент стал участником сразу двух всероссийских проектов – «Образование» и «Жилье и городская среда». Благодаря им на курорте ввели в эксплуатацию школу в Мамайке, общеобразовательную организацию и детсад в Красной Поляне. Параллельно завершена реконструкция парка в Лазаревском и получила новый облик территория у дома на улице Кубанской. Уже в этом году на курорте появится еще 15 объектов образования.

- Необходимо нарастить темпы работы и обеспечить непрерывный цикл проектирования и строительства социальных объектов и инженерной инфраструктуры во всех внутригородских районах курорта с учетом нового Генерального плана, – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Стоит добавить, что за 2022 году департамент строительства завершил аварийные и восстановительные работы сразу на семи объектах.