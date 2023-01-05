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В Краснодаре отремонтировали 29 квартир ветеранов Великой Отечественной войны. На эти цели выделили 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что работы прошли в рамках программы «Старшее поколение». Рабочие учитывали пожелания ветеранов по работам и стройматериалам.

Стоит добавить, что ранее на ремонт одной квартиры выделялось 180 000 рублей. Но в прошлом году порог был увеличен почти в два раза – до 320 тысяч. Это объяснялось скачком цен на работу и расходники.