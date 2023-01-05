Фото пресс-службы администрации Сочи

Снегопад ожидается в горах Сочи. Он продлится до полудня 7 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Отмечается, что снег зарядит на курорте уже утром в пятницу, 6 января. Продлятся осадки как минимум сутки – до полудня следующего дня.

На побережье Черного моря возможны дожди с грозами. А в предгорных районах Сочи – ливень, переходящий в мокрый снег. На дорогах курортах возможна гололедица.

Напомним, ранее экстренные службы курорта были переведены в режим повышенной готовности. Своего часа ждут 250 единиц техники в городе и 90 – в горах. Специалисты уже заготовили свыше 8 тысяч тонн песчаной смеси.