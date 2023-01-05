Три человека пострадали в массовой аварии в Сочи

Фото: ОГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю

Жуткая авария произошла на федеральной трассе А-147 «Адлер – Альпика Сервис». Там дорогу не поделили каршеринговый «Мерседес» и «Хонда».

По предварительной информации, водитель немецкого седана вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Хондой». Затем в участников аварии врезался еще один автомобиль – грузовик. Он не успел затормозить и протаранил легковушки.

- Три человека были доставлены в больницу для обследования и оказания медицинской помощи, – рассказала руководитель отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Из-за аварии в туннеле было затруднено движение. Но сейчас оно восстановлено в полном объеме.