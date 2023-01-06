На Кубани разыгралась непогода

"КП"-Кубань" собрала, что произошло за ночь 6 января в Краснодарском крае.

Мокрый снег и гололед спрогнозировали в горных и предгорных районах Краснодарского края. В некоторых районах региона - гроза и сильный дождь. За ночь 6 января уже выпала месячная норма осадков.

Три человека пострадали в массовой аварии с участием каршерингового авто в Сочи. По предварительной информации, водитель немецкого седана вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Хондой». Затем в участников аварии врезался еще один автомобиль – грузовик. Он не успел затормозить и протаранил легковушки.

Девять тысяч человек остались без воды в Новороссийске из-за ремонта сетей. Это жители домов, расположенных на улицах Видова, Анапское шоссе, Луначарского, в переулке Днепровском и районе «Царское село» в селе Цемдолина. На время работ специалисты организовали подвоз воды. Цистерны стоят у домов, которые попали в зону отключения.