29 храмов будут работать в Сочи в ночь на 7 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рождественскую ночь в Сочи будут работать 29 храмов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

- Все места, где будут проводиться богослужения, проверены на предмет безопасности. Каждый из храмов курируют ответственные сотрудники администрации Сочи и представители казачества, – отметила замглавы Сочи Галина Москалева.

Кроме того, работу общественного транспорта в Сочи продлили до 3 часов ночи. В ночь с 6 на 7 января будут курсировать автобусы № 38, № 43, № 48, № 83, № 87, № 92, № 95, № 556, № 560.