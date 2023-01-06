Дополнительные "Ласточки" пустят в Сочи

На горнолыжные курорты Сочи запустили дополнительные электрички и автобусы. Такое решение приняли в администрации курорта из-за большого наплыва туристов зимой.

Так, дополнительные "Ласточки" будут курсировать между Имеретинским курортом и "Розой Хутор". Прибавятся поезда и от сочинского аэропорта.

Помимо этого, от аэропорта Сочи каждый день курсирует шаттл №777 до горнолыжных курортов.

- Каждый день на курорт прибывает и по 20 тысяч автомобилей, - уточнили в мэрии Сочи.

Напомним, в горах Сочи приостановили продажу ски-пассов из-за большого количества желающих покататься. Пока снега в горах недостаточно, чтобы открыть все имеющиеся трассы.