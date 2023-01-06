Программа возобновится в 2023 году. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 6 тысяч кубанцев прошли обучение по нацпроекту «Демография». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае реализуют свыше 1000 востребованных образовательных программ.

Новые профессии жители региона до 35 лет могут получить бесплатно. Это те, кто потерял работу или хочет повысить свою квалификацию, не имея образования соответствующего уровня..

- Заявку можно подать на портале «Работа в России». Обучение длится от 1 до 3 месяцев в очной, очно-заочной форме, возможна дистанционка. Его организуют через трех федеральных операторов: Томский госуниверситет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Ворлдскиллс Россия, - уточнили в пресс-службе.

В 2023 году прием заявок возобновится.