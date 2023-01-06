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НовостиОбщество6 января 2023 10:04

На заседании оперштаба в Сочи озвучили меры по предупреждению ЧС из-за непогоды

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада, урагана и гололеда
Ева МУР
В Сочи готовятся к удару стихии. Фото: пресс-служба мэрии

В Сочи готовятся к удару стихии. Фото: пресс-служба мэрии

На заседании оперштаба в Сочи озвучили меры по предупреждению ЧС из-за непогоды. Оно состоялось на курорте 6 января.

- Сильные дожди в прибрежной части будут идти весь день. Также ожидается усиление ветра с порывами 20-22 м/с. На реках подъем уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок. В горном кластере снегопад, на дорогах гололедица, - озвучили острый вопрос на заседании оперштаба.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Экстренные службы сформировали 96 бригад на случай ЧС. Дорожники сообщают, что обработали с утра 6 января дороги от гололедицы. Однако контроль за их состоянием продолжат.

Мэр Сочи поручил следить за работой общественного транспорта. Ежедневно в город прибывают тысячи туристов.