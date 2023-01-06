Фото: пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю

ОМОН обследует храмы Краснодара и Сочи перед Рождественскими службами. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии в регионе.

- Перед началом праздничных богослужений инженерно-досмотровые группы ОМОН Росгвардии проведут обследование кубанских церквей и храмов в краевой столице и Сочи, - сообщают в ведомстве.

По случаю праздников патрулирование улиц городов также усилено.

Напомним, в Сочи создан оперштаб, призванный контролировать антитеррористические мероприятия. Ежедневно на курорт прибывает десятки тысяч туристов.