В Сочи ждут заморозков Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи водителей призвали менять стиль вождения из-за надвигающихся морозов. Об этом предупредили в Госавтоинспекции.

- Необходимо сменить стиль вождения: снизить скорость и увеличить дистанцию. На обледенелой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. Особенно опасным дорожное покрытие становится при съездах с мостов и тоннелей, а также на поворотах и открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению из-за повышенной продуваемости. Особого внимания такие участки требуют в утренние и вечерние часы при перепадах температуры воздуха, - предупреждают в ГИБДД по Сочи.

Кроме того, озаботиться своей безопасностью просят и пешеходов. Лучше, если передвигаясь по городу, на их одежде будут иметься светоотражающие элементы.