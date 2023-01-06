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НовостиОбщество6 января 2023 11:56

В Сочи водителей призвали менять стиль вождения из-за надвигающихся морозов

Об этом предупредили в Госавтоинспекции
Ева МУР
В Сочи ждут заморозков

В Сочи ждут заморозков

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи водителей призвали менять стиль вождения из-за надвигающихся морозов. Об этом предупредили в Госавтоинспекции.

- Необходимо сменить стиль вождения: снизить скорость и увеличить дистанцию. На обледенелой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. Особенно опасным дорожное покрытие становится при съездах с мостов и тоннелей, а также на поворотах и открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению из-за повышенной продуваемости. Особого внимания такие участки требуют в утренние и вечерние часы при перепадах температуры воздуха, - предупреждают в ГИБДД по Сочи.

Кроме того, озаботиться своей безопасностью просят и пешеходов. Лучше, если передвигаясь по городу, на их одежде будут иметься светоотражающие элементы.