Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 января 2023 12:06

Новый газопровод построят в Туапсе в 2023 году

Ввести его в эксплуатацию планируют в июле
Ева МУР
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый газопровод построят в Туапсе в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Он будет построен в микрорайоне Сортировка после обращения местного жителя на "Прямую линию" губернатора Краснодарского края.

- Глава региона поручил провести все работы в 2023 году, - уточнили в пресс-службе администрации края.

Объект позволит газифицировать порядка 800 частных домов и 698 квартир в 18 многоквартирных домах. Завершить все работы планируется в июле.