Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый газопровод построят в Туапсе в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Он будет построен в микрорайоне Сортировка после обращения местного жителя на "Прямую линию" губернатора Краснодарского края.

- Глава региона поручил провести все работы в 2023 году, - уточнили в пресс-службе администрации края.

Объект позволит газифицировать порядка 800 частных домов и 698 квартир в 18 многоквартирных домах. Завершить все работы планируется в июле.