Производитель силового оборудования в Краснодаре увеличил мощности благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". Предприятие в два раза сократило запасы незавершенного производства и время выполнения работы. Оно занимается автоматизацией и энергообеспеченией объектов.

- Среди их крупных проектов стадион ФК «Краснодар», гипермаркеты и логистические центры торговых сетей «Магнит» и «Перекресток», социальные объекты, торговые комплексы. В его эффективности заинтересованы все, - отметила начальник городского управления экономики Елена Васильченко.

С 2019 года 46 предприятий было вовлечено в участие в проекте "Производительность труда". Благодаря дельным рекомендациям экспертов, они повысили эффективность производства.