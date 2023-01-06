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НовостиОбщество6 января 2023 12:23

Более 600 обращений поступило на «Прямую линию» губернатора Вениамина Кондратьева

Она состоится 12 января
Ева МУР
12 января губернатор ответит на вопросы жителей

12 января губернатор ответит на вопросы жителей

Более 600 обращений поступило на «Прямую линию» губернатора Вениамина Кондратьева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Основные темы - это ЖКХ, газификация, электроснабжение, общественный транспорт и достройка проблемных домов, - уточнили в ведомстве.

Напомним, «Прямая линия» губернатора Кубани Вениамина Кондратьева состоится 12 января в эфире телеканала «Кубань 24». Посмотреть ее также можно будет в официальном аккаунте Краснодарского края в социальной сети «ВКонтакте».