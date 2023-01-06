12 января губернатор ответит на вопросы жителей

Более 600 обращений поступило на «Прямую линию» губернатора Вениамина Кондратьева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Основные темы - это ЖКХ, газификация, электроснабжение, общественный транспорт и достройка проблемных домов, - уточнили в ведомстве.

Напомним, «Прямая линия» губернатора Кубани Вениамина Кондратьева состоится 12 января в эфире телеканала «Кубань 24». Посмотреть ее также можно будет в официальном аккаунте Краснодарского края в социальной сети «ВКонтакте».