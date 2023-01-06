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НовостиОбщество6 января 2023 14:48

Цирк в Сочи, где лев напал на дрессировщика, ждет проверка

Соблюдением мер безопасности в нем заинтересовались в Госдуме
Ева МУР
Лев напал на представлении

Лев напал на представлении

Цирк в Сочи, где лев напал на дрессировщика, ждет проверка. Об этом журналистам сообщил зампред комитета по экологии Владимир Бурматов.

- Этой ситуацией мы займемся однозначно. Потому что непонятно, все ли мероприятия были соблюдены в плане безопасности зрителей. В этот раз животные ретировались, а что, если бы нет?! - заявил народный избранник изданию "Подъем".

Напомним, лев напал на дрессировщика в цирке 4 января. Свидетелями жуткой сцены стали сотни человек. Они пришли на цирковое шоу. Больше часа дрессировщики показывали трюки, пока в клетку не вышли три льва. Двое неожиданно сцепились, а третий набросился на Алексея Макаренко. Он пытался разнять животных. От разъяренного зверя мужчину спасла супруга – Ольга Борисова.