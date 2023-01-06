Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 января 2023 17:37

Элитный спорт-кар в Сочи придавило упавшим деревом

По счастливой случайности никто не пострадал
Ева МУР
ЧП произошло в Сочи. Фото: скриншот видео "ЧП Сочи"

ЧП произошло в Сочи. Фото: скриншот видео "ЧП Сочи"

Элитный спорт-кар в Сочи придавило упавшим деревом. Инцидент попал на камеру мобильного телефона.

На кадрах видно, как автомобиль небесно-голубого цвета попал в эпицентр непогоды. Огромное дерево, растущее во дворе жилого комплекса, обрушилось на автомобили. Пострадали еще несколько авто, припаркованных рядом.

Официальных комментариев пока нет. Однако известно, что никто во время ЧП не пострадал.

Напомним, в Сочи сделали штормовое предупреждение. На курорте свирепствуют сразу несколько опасных метеоявлений. Среди них ураганный ветер, дождь и холод. Будьте предельно осторожны!