ЧП произошло в Сочи. Фото: скриншот видео "ЧП Сочи"

Элитный спорт-кар в Сочи придавило упавшим деревом. Инцидент попал на камеру мобильного телефона.

На кадрах видно, как автомобиль небесно-голубого цвета попал в эпицентр непогоды. Огромное дерево, растущее во дворе жилого комплекса, обрушилось на автомобили. Пострадали еще несколько авто, припаркованных рядом.

Официальных комментариев пока нет. Однако известно, что никто во время ЧП не пострадал.

Напомним, в Сочи сделали штормовое предупреждение. На курорте свирепствуют сразу несколько опасных метеоявлений. Среди них ураганный ветер, дождь и холод. Будьте предельно осторожны!