75-летнюю жительницу Кропоткина в джинсовом пальто ищут с 3 января

Фото: "Лиза Алерт"

75-летнюю жительницу Кропоткина ищут с 3 января. Светлана Петровна Штенкина вышла из дома и не вернулась. Куда направлялась пенсионерка, неизвестно.

Ее приметы: рост 156 см, худощавого телосложения, волосы пепельно-русые, глаза зеленые. Светлана Петровна была одета в светло-синее джинсовое пальто, светло-синие джинсы, белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, звоните по телефону 89182445860. Горячая линия отряда "Лиза Алерт": 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).