Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 января 2023 6:29

Погода в Сочи на 7 января: в городе стихнут дожди

В Сочи днем воздух прогреется до +7 градусов
Оксана КАДОЧНИКОВА
В Сочи стихнут дожди.

В Сочи стихнут дожди.

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи после ильных ливней становится сухая погода. На курорте 7 января дождей не ожидается, но будет порывистый ветер. Воздух днем прогреется до +2…+7 градусов.

- В Сочи облачно. Преимущественно без осадков, - рассказали в Специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Тем временем в городе продолжает действовать штормовое предупреждение. В горах будет лавиноопасно, возможен снег. На побережье местами ливни с грозами, усилением ветра 20-22 м/с. На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.