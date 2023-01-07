Погода в Сочи на 7 января: в городе стихнут дожди

В Сочи стихнут дожди. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи после ильных ливней становится сухая погода. На курорте 7 января дождей не ожидается, но будет порывистый ветер. Воздух днем прогреется до +2…+7 градусов.

- В Сочи облачно. Преимущественно без осадков, - рассказали в Специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Тем временем в городе продолжает действовать штормовое предупреждение. В горах будет лавиноопасно, возможен снег. На побережье местами ливни с грозами, усилением ветра 20-22 м/с. На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.