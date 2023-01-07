Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев поздравил православных жителей Кубани с Рождеством. Глава региона отметил, что этот праздник верующих и дарит веру в добро.

- Сегодня во всех храмах Кубани звучат молитвы о здравии, благополучии, помощи в делах. Уверен, особая сила Рождества поможет нам жить в мире, согласии и преодолеть все трудности, - написал губернатор Краснодарского края в Телеграм-канале.

Вениамин Кондратьев также пожелал, чтобы в каждом доме царила гармония, душевное тепло и любовь.