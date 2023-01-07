В Сочи за ночь выпало 20 мм осадков

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи всю ночь велась расчистка дорог. По данным администрации курорта, было задействовано 80 спецмашин. Подсыпано более 550 тонн противогололедных материалов. На очистке тротуаров и остановок работали 40 человек.

- Аварий на коммунальных сетях в связи с погодными условиями не зафиксировано. Транспорт общего пользования работает в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Всего за сутки в горах Сочи выпало 30 мм осадков, за последнюю ночь - 20 мм. Снег прекратился, но ожидается минусовые температуры.

Сейчас снежный покров установился на тех трассах, где его было недостаточно в этом сезоне.