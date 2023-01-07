Фото: Оперативный штаб по Краснодарскому краю

На Керченской переправе ожидают очередь 60 машин. Они находятся на специально оборудованных парковках в поселке Ильич. Это большегрузы, которые перевозят продукты и товары первой необходимости. Там работают волонтеры, столовая, развернут пункт обогрева.

- За прошедшие сутки паромы «Керченский 2», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 146 автомобилей и 284 пассажира, - сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Сейчас штормовых предупреждений по проливу нет. Водители получают пропуска для погрузки на паромы.