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НовостиОбщество7 января 2023 9:40

В Краснодаре проблемный ЖК «На Магистральной» сдадут в 2023 году

К достройке приступили в декабре
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре проблемный ЖК «На Магистральной» сдадут в третьем квартале 2023 года. К работам по достройке дома приступили в декабре после получения повторной госэкспертизы. сейчас на объекте утепляют фасад, ведутся внутренние отделочные работы.

Дом в ЖК «На Магистральной» застройщик должен был сдать в 2020 года. Он был возведен на 80 процентов, когда на стройплощадке прекратились работы. Ключи от новых квартир ждут 600 человек.

Возобновление строительства началось после вмешательства губернатора Краснодарского края Вениамину Кондратьева.