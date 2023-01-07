Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани 7 января коронавирус выявили у 31 человека, среди них два ребенка. Самому младшему пациенту один год, самому возрастному - 82.

Лидером по числу заболевших стал Краснодар. В региональном центре выявили 10 случаев. В Сочи инфекция подтверждена у 5 человек, в Новороссийске у 4, в Армавире - у 3.

Два новых пациента зафиксировано в Ейском районе. В Анапе, Горячем Ключе, Выселковском, Динском, Курганинском, Мостовском и Приморско-Ахтарском районах по одному инфицированному.

- На амбулаторном лечении с коронавирусом 187 человек, в стационарах находятся 75 пациентов, - сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Всего с начала пандемии с выздоровлением выписали 332 667 человек. Скончалось 11 136 пациентов.