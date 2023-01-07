Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На «прямую линию» губернатора Кубани поступило более 1 500 обращений. Большая часть получена через чат-бот в Телеграме, по многоканальному телефону – 336, через сайт Госуслуги – 127. Основные темы, которые волнуют жителей региона, - ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство, соцобеспечение, строительство и архитектуры.

- Больше всего вопросов поступает от жителей Краснодара, а также же Сочи, Туапсинского района, Анапы, Армавира и Новороссийска, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев ответит на вопросы 12 января в эфире телеканала «Кубань 24».