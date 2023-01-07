Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани социальные НКО получили более 230 млн рублей в 2022 году. Число реализуемых проектов в этой сфере увеличилось в три раза, а участников - в 2,5 раза. По итогам прошлого года Кубань заняла третье место в стране по уровню поддержки подобных организаций.

На средства краевых грантов реализованы патриотические проекты, а также они были направлены на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Ежегодно растет количество НКО Краснодарского края, принимающих участие в конкурсе Фонда Президентских грантов. Если в 2019 году было 62 организации-победителя, то в 2022 – 134, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Таким образом кубанские НКО смогли привлечь 205 млн рублей из федерального бюджета.