Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края

В ночь на 7 января в Краснодарском крае родились 44 ребенка. Мальчиков оказалось больше – 25 малышей. Девочек – 19. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кубани в соцсетях.

- Желаем деткам и их родителям крепкого здоровья, - отметили в ведомстве.

В новогоднюю ночь в Краснодарском крае на свет появилось 26 детей - 14 мальчиков и 12 девочек.

В Краснодаре в ночь на 1 января родилось девять младенцев. Новорожденные и их мамы чувствовали себя хорошо.