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Глава Новороссийска взял под личный контроль восстановление пострадавшего при пожаре дома. Огонь унес единственное жилье семьи из Раевской вечером 2 января. В тот момент там находились пять человек: супруги, двое детей и бабушка. Пожилая женщина и один ребенок отравились продуктами горения. Пострадал и глава семейства - с ожогами он доставлен в больницу.

Мэр города-героя Андрей Кравченко встретился с погорельцами и обещал помочь.

Силами администрации уцелевшую часть дома демонтировали, часть вещей, спасенных из огня, перевезли. На восстановление дома городским службам глава Новороссийска дал три месяца.

- В один миг семья лишилась всего - единственного дома и всех вещей. Но в беде этих людей мы не оставим. Поручил в течение двух дней составить поэтапный план мероприятий по восстановления сгоревшего дома с учетом погодных условий, - отметил Андрей Кравченко.

Одежду и предметы первой необходимости для пострадавшей семьи стали собирать местные жители. Они также перечисляют деньги на строительство дома.