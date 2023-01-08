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НовостиОбщество8 января 2023 5:07

Что произошло за ночь 8 января в Краснодарском крае

Лунное гало появилось в небе над Краснодарским краем
Светлана ОВДЕЙ
Лунное гало появилось в небе над Краснодарским краем

Лунное гало появилось в небе над Краснодарским краем

Лунное гало появилось в небе над Краснодарским краем. Природное явление можно увидеть редко.

Глава Новороссийска взял под личный контроль восстановление пострадавшего при пожаре дома. Огонь унес единственное жилье семьи из станицы Раевской.

Сотрудника горного кластера в Сочи завалило лавиной. Мужчина делал обход спусков для катания.

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