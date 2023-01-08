Более 700 медиков дежурят в Сочи в новогодние каникулы

Из поступивших пациентов 15 человек были госпитализированы Фото: sochi.ru

Около 200 человек обратились за медпомощью в новогодние каникулы в Сочи. На курорте в смену дежурят более 700 медиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что из поступивших пациентов 15 человек были госпитализированы. Им оказывают помощь в шести медучреждениях города. В том числе на курорте дважды задействовали санавиацию.

- На горнолыжных курортах дежурят восемь бригад скорой помощи. В резерве дополнительные силы. В случае необходимости готовы оперативно увеличить количество бригад, - отметил начальник отдела координации медицинской помощи курорта министерства здравоохранения региона Александр Лебедев.

Уточняется, что в Сочи зафиксирована стабильная эпидемиологическая обстановка. Высокой заболеваемости гриппом на курорте нет.

- Статистика заболеваемости вирусными заболеваниями ниже, чем в среднем по России, - отметили в пресс-службе городской администрации.