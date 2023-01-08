В Тихорецке с 6 января ищут пропавшую без вести 89-летнюю женщину

Валентину Никифоровну Богачеву (Ганюшину) ищут с 6 января Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Тихорецке ищут пропавшую без вести 89-летнюю жительницу. Женщина ушла из дома, но так и не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Валентину Никифоровну Богачеву (Ганюшину) ищут с 6 января. Известно, что на момент исчезновения женщина ростом 162 сантиметра была одета в темно-зеленую куртку, леопардовый халат, черные гамаши, голубые галоши и серый берет. Пропавшая жительница имеет короткие седые волосы и карие глаза.

Всех, кто видел женщину или знает, где она может находиться, просят сообщить по номерам 8(988)7651536, 8(928)2056347 либо обратиться на горячую линия отряда - 8 (800) 700 5452.