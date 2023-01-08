В Краснодаре дороги обрабатывают от гололеда Фото: krd.ru

В Краснодаре дороги обрабатывают от гололеда. В краевом центре столбики термометров опустились до отметок ниже нуля.

Так, специалисты уже обработали реагентами основные мосты и путепроводы города. А в районе Садового, Тихорецкого, Офицерского и Северных путепроводов, Тургеневского моста, путепровода в районе аэропорта по улице им. Фадеева вышли на дежурство 20 единиц спецтехники.

- Сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства в круглосуточном режиме объезжают город, мониторят состояние основных магистралей и путепроводов, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жителей просят быть внимательными, не превышать скорость и не выезжать на летней резине

Всего для обработки дорог в Краснодаре подготовлены 43 комбинированные машины и около 11 тысяч тонн противогололедных материалов. В городе установили более двух тысяч контейнеров с противогололедной смесью.

- При необходимости специалисты Мусороуборочной компании обработают от гололеда тротуары, остановки и подземные пешеходные переходы, - напомнили в пресс-службе администрации Краснодара.