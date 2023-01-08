Всего в 2022 году на курорте приняли более 7,2 млн гостей Фото: пресс-служба администрации Сочи

Около 200 тысяч туристов посетили Сочи в новогодние каникулы. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

В департаменте курортов, туризма и потребсферы Сочи также озвучили итоги работы в 2022 году. Так, курорт побил рекорд, приняв более 7,2 миллиона гостей. Отмечается, что за год турпоток вырос на 4,3%.

- Увеличилось более чем на 3% количество средств размещения. Год был экономически успешен: санаторно-курортная отрасль Сочи перечислила в городской бюджет по итогам 11 месяцев более 1,5 млрд рублей, рост к показателям 2021 года составил 110,8%, - отметил директор департамента Кирилл Ярыш.

Отмечается, что в 2022 году в Сочи работали более 2,3 тысячи средств размещения, включая 60 санаториев и 174 крупных гостиничных комплекса. Это на 3% больше показателя 2021 года. Три пляжа - «Маяк», «Дагомыс» и «Остров» - признаны первыми экопляжами России. Еще 23 пляжным территориям присвоили синие флаги - высшую отечественную оценку качества и экологичности. А 11 отелей Сочи получили «Зеленые ключи» - сертификат, подтверждающий работу по международным экостандартам.

Кроме того, в Сочи продолжили развивать формат комфортного отдыха на природе. Так, с начала 2022 года на курорте открыли 10 глэмпингов. Ранее в Сочи насчитывалось три средства размещения такого формата.

Отмечается, что субсидии от курортного сбора составили более 760 млн рублей. На эти средства благоустраивают парки, скверы и набережные.

- Зимний сезон в целом обещает быть успешным. Сочи обладает надежной качественной туристической инфраструктурой, - отметил Алексей Копайгородский. - К началу летнего сезона у нас появятся единые инфоцентры, в которых можно будет узнать все о туристических возможностях. Продолжим развитие санаторно-курортной инфраструктуры для достижения новых рекордных показателей.