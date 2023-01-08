Специалисты построили съезд, нанесли разметку и установили дорожные знаки Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Съезд с краевой дороги построили в Калининском районе Кубани по поручению губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

С просьбой построить дорогу к главе региона обращался житель хутора Бойкопонура во время «Прямой линии». На участке не было съезда с улицы Дружбы на улицу Заречную.

Специалисты обустроили дорогу от улицы Заречной к региональной трассе «станица Калининская - станица Новотитаровская», нанесли разметку и установили дорожные знаки весной 2022 года.

- Кроме того, отремонтировали гравийную улицу Заречную, - уточнили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, «Прямая линия» с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым пройдет 12 января. Она стартует в 12:00 на телеканале «Кубань 24» и на странице администрации региона во «ВКонтакте».

Оставить вопросы главе региона можно уже сейчас – по телефону администрации, с помощью чат-бота или через «Госуслуги».