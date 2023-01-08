В Краснодаре очистили более 153 км ливневой канализации в 2022 году Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодаре очистили более 153 км ливневой канализации в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в 2022 году в краевом центре обследовали и прочистили коллекторы диаметром от 10 до 200 сантиметров протяженностью 153,1 километра. Кроме того, в городе привели в порядок 6591 дождеприемный колодец, вывезли 582,9 кубометров ила и откачали 6873 кубометров дождевой воды.

Вместе с очисткой в городе продолжили ремонт ливневой канализации. За год в Краснодаре построили 1591,5 метров коллекторов диаметром, 264 метра ливнеприемных лотков, 395 люков и 56 колодцев. В том числе ливневую канализацию оборудовали по улице им. Гудимы - в районе улицы им. Суворова. А по улице Северной привели в порядок около 60 м ливневки.

В новом подземном пешеходном переходе на пересечении улиц Московской и им. Петра Метальникова подготовили четыре стационарных насоса для откачки воды мощностью два кубометра в час каждый.