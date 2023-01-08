На Кубани за сутки COVID-19 заболели 19 человек, в том числе двое детей

На Кубани за сутки выявили 19 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 19 новых случаев заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у двоих детей, самому младшему из которых один год. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Наибольшее количество новых пациентов – 6 – зарегистрировано в Сочи. Три жителя заболели коронавирусом в Краснодаре, по два - в Динском, Мостовском и Темрюкском районах.

- По 1 положительному результату в Армавире, Геленджике, Новороссийске и Тимашевском районе, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки с выздоровлением на Кубани выписали 20 пациентов.

- На амбулаторном лечении с подтвержденным коронавирусом 185 человек, в стационарах – 76 пациентов, - уточнили в минздраве региона.