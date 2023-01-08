Жителей Сочи предупредили о заморозках 9 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Сочи предупредили о заморозках 9 января. Столбики термометров на курорте ночью и утром опустятся до -2 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время городские службы работают в усиленном режиме.

- Сочинцам и гостям города рекомендовано предпринять необходимые меры предосторожности, - уточнили в пресс-службе администрации.

При возникновении ЧС жителям и туристам необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.