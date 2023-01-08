Около 5 трлн рублей составил оборот потребсферы Кубани в 2022 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Около 5 трлн рублей составил оборот потребсферы Кубани в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что показатель вырос на 0,6 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Предприятия направили в региональный бюджет 60,5 млрд рублей. В настоящее время Кубань занимает третье место в России по объему розничной торговли, четвертое – по обороту общепита, пятое – по оптовой торговле.

- В потребительской сфере осуществляют деятельность 86 тысяч объектов, число работников составляет наибольшую часть в экономике края – 21,6% от общего числа занятых, - отметил замглавы региона Александр Руппель.

Отмечается, что в 2022 году эффективный результат в потребсфере показали Сочи, Новороссийск, Анапа и Ейский район.