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НовостиОбщество8 января 2023 12:01

Более 2,3 тысячи обращений поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани

Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей региона 12 января
Светлана ОВДЕЙ
Более 2,3 тысячи обращений поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 2,3 тысячи обращений поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 2,3 тысячи обращений поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей 12 января. Но направить обращения можно уже сейчас – по телефону администрации, через чат-бот в telegram или через «Госуслуги».

Большая часть поступивших вопросов - 33% - относится к ЖКХ. 17% обращений касаются транспорта и дорожного хозяйства, 14% - соцобеспечения, 10% - строительства и архитектуры, 7% - здравоохранения.

Отмечается, что большинство вопросов поступают из Краснодара, Сочи, Анапы, Новороссийска, Туапсинского и Динского районов.