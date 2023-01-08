Более 2,3 тысячи обращений поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 2,3 тысячи обращений поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей 12 января. Но направить обращения можно уже сейчас – по телефону администрации, через чат-бот в telegram или через «Госуслуги».

Большая часть поступивших вопросов - 33% - относится к ЖКХ. 17% обращений касаются транспорта и дорожного хозяйства, 14% - соцобеспечения, 10% - строительства и архитектуры, 7% - здравоохранения.

Отмечается, что большинство вопросов поступают из Краснодара, Сочи, Анапы, Новороссийска, Туапсинского и Динского районов.