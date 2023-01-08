Более 25 тонн гуманитарной помощи доставили казаки Кубани на Донбасс Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 25 тонн гуманитарной помощи доставили казаки Кубанского казачьего общества на Донбасс. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для жителей и участников СВО, в частности, собрали медикаменты, продукты, теплые вещи, адресные посылки и технические средства. Гуманитарный груз доставили в период новогодних праздников.

- Всего отправили свыше 830 тонн грузов. Боевые задачи на различных направлениях выполняют более 3500 казаков в отрядах и воинских частях, - сообщил замглавы региона, войсковой атаман Александр Власов.

Вместе с предметами первой необходимости казаки доставили новогодние подарки. Их, в частности, передали для детских домов Шахтерска и Горловки, многодетных семей. А для батальона военнослужащих из Горловки направили автомобиль повышенной проходимости.