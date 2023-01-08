Губернатор Кубани: На территории промышленных парков края работают 30 резидентов

В регионе насчитывается шесть промышленных парков Фото: admkrai.krasnodar.ru

30 резидентов работают на территории промышленных парков Краснодарского края. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Всего в регионе насчитывается шесть промпарков. Два из них находятся в Краснодаре, еще по одной площадке - в Динском, Кавказском, Мостовском и Усть-Лабинском районах.

- Один из главных приоритетов развития промышленного производства - создание сети индустриальных парков. Это позволит снять инфраструктурные ограничения и обеспечит условия для индустриального роста, - отметил губернатор края. - Мы активно помогаем управляющим компаниям промпарков в создании необходимой инфраструктуры на таких площадках. Для инвесторов доступны различные меры господдержки, налоговые льготы и преференции на землю.

Сейчас в Краснодаре подготавливают предприятие в седьмом индустриальном парке. Соглашение подписали в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме.

В крае реализуют проект по созданию индустриального парка в Армавире. Площадки также планируют открыть в Новороссийске, Апшеронском, Белореченском, Динском и Крымском районах.