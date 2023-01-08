Артем Дубровин ушел из дома 6 января, но так и не вернулся Фото: поисковый «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Сочи ищут пропавшего без вести 22-летнего парня. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Артем Дубровин ушел из дома 6 января, но так и не вернулся. На связь с этого дня парень также не вышел. Родственники после его исчезновения забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам.

Пропавший парень ростом 175 сантиметров имеет темные волосы и карие глаза. В момент исчезновения он был одет в черную куртку, черную толстовку с капюшоном и синие джинсы.

Всех, кто видео Артема Дубровина или знает, где он может находиться, просят сообщить по номеру 8(928)2056693 либо на горячую линию отряда - 8 (800) 700 5452.