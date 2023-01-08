В Туапсе спасатели сутки ищут упавшего в море с мола мужчину Фото: tuapsevesti.ru

В Туапсе спасатели сутки ищут упавшего в море с мола мужчину. Одного из пострадавших доставили в больницу, сообщают «Туапсинские вести».

Все произошло вечером 7 января. Как сообщили спасатели, один из мужчин упал с малого мола в море. Приятель поспешил спасать его и сам оказался в воде.

Одного пострадавшего доставили в больницу. Второго мужчину искали всю ночь, поиски продолжились 8 января.

В настоящее время спасатели продолжают работать на месте происшествия, задействованы плавсредства и водолазы.