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НовостиОбщество8 января 2023 13:28

В Туапсе спасатели сутки ищут упавшего в море с мола мужчину

Одного из пострадавших госпитализировали
Светлана ОВДЕЙ
В Туапсе спасатели сутки ищут упавшего в море с мола мужчину Фото: tuapsevesti.ru

В Туапсе спасатели сутки ищут упавшего в море с мола мужчину Фото: tuapsevesti.ru

В Туапсе спасатели сутки ищут упавшего в море с мола мужчину. Одного из пострадавших доставили в больницу, сообщают «Туапсинские вести».

Все произошло вечером 7 января. Как сообщили спасатели, один из мужчин упал с малого мола в море. Приятель поспешил спасать его и сам оказался в воде.

Одного пострадавшего доставили в больницу. Второго мужчину искали всю ночь, поиски продолжились 8 января.

В настоящее время спасатели продолжают работать на месте происшествия, задействованы плавсредства и водолазы.