В Краснодаре 179 детей обрели семьи в 2022 году Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодаре 179 детей обрели семьи в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Среди выявленных краснодарским управлением по вопросам семьи и детства 187 детей 52 – сироты, еще 135 – ребята, оставшиеся без попечения родителей. 179 из них помогли обрести новый дом.

- Показатель жизнеустройства детей данной категории увеличился на 6,2% в сравнении с позапрошлым годом, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что оставшимся ребятам в ближайшее время также помогут обрести новые семьи. При подборе приемных родителей помощь оказывают психологи краевого методического центра. Специалисты проводят диагностику детей и дают рекомендации по подбору семьи.

Всего в Краснодаре насчитывается 1675 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые живут в 1274 приемных семьях.