Ярослава ушла из дома 4 января Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

На Кубани четвертые сутки ищут пропавшую 16-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Ярослава Болоболова ушла из дома в станице Старомышастовской 4 января. С этого момента подросток не вернулась и перестала выходить на связь. Родственники обратились за помощью в поисках к волонтерам.

Ярослава ростом 170 сантиметров имеет темно-русые волосы и серо-зеленые глаза. Девочка была одета в черную куртку, черную толстовку, серые спортивные штаны, темно-серые кроссовки и черную кепку.

Всех, кто видел Ярославу или знает, где может находиться подросток, просят сообщить по номеру 8(903)4528779 либо на горячую линию отряда 8 (800) 700 5452.