Новый офис врача общей практики открыли в Усть-Лабинском районе Кубани Фото: t.me/minkovaanna23

Новый офис врача общей практики открыли в Усть-Лабинском районе Кубани. Об этом сообщила вице-губернатор края Анна Минькова в своем telegram-канале.

Медучреждение находится в станице Кирпильской. Ранее жители обращались за медпомощью в Кирпильскую амбулаторию в здании 1908 года постройки. Теперь офис врача общей практики будет обслуживать 5,8 тысячи взрослых и более 1,3 тысячи детей.

В здании оборудовали кабинеты врача общей практики, терапевта, педиатра, неотложной помощи, манипуляционный, процедурный, прививочный кабинеты, дневной стационар. В здании также разделили вход для здоровых и болеющих пациентов.

- При открытии ВОП значительно улучшились условия оказания медицинской помощи, работы медицинского персонала учреждения, доступность для инвалидов. Кроме того, сейчас рассматриваем вопрос об увеличении мощности дневного стационара, - отметила замглавы региона.