Временную переправу через реку оборудовали в поселке Каткова Щель Сочи Фото: t.me/mcusochi

Временную переправу через реку оборудовали в поселке Каткова Щель Сочи. Об этом сообщили в муниципальном центре управления курорта.

Напомним, из-за дождей 6 января в селе Каткова Щель Лазаревского района размыло единственный мост по улице Курганной. Часть поселения и СТ «Радуга» отрезало от автомобильного сообщения.

Спасатели расчистили часть русла реки от веток и деревьев. Вечером 8 января специалисты оборудовали временную переправу.

- Проведены работы по обустройству временной переправы. Движение транспорта восстановлено, - сообщили в МЦУ Сочи.