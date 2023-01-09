Погода в Адыгее 9 января 2023: в республике мороз и солнце

Узнали, какой будет погода в Адыгее 9 января 2023 Фото: Иван МАКЕЕВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 9 января 2023 года.

В Адыгее 9 января синоптики прогнозируют солнечный день. Однако местным жителям стоит теплее одеваться. Столбики термометра в этот день покажут всего -2 градуса. Ветер восточный, 4 м/с. Ночью в республике и вовсе похолодание. Температура воздуха опустится до -11 градусов. Порывы ветра при этом не увеличатся.

В Лаго-Наки сохранится такая же ситуация. Днем погода обещает быть ясной, без осадков. Температура воздуха +1 градус. Ветер восточный, юго-восточный, 1 м/с. В горах продолжает лежать снег. Ночью столбик термометра опустится до -11 градусов, ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с.